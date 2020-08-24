Смертность от коронавируса в мире превысила 800 тысяч человек

В мире от нового коронавируса умерло уже более 800 тысяч человек. При этом особый всплеск смертности..

В мире от нового коронавируса умерло уже более 800 тысяч человек. При этом особый всплеск смертности наблюдается в Соединённых Штатах, Бразилии и Индии.

В США умерших уже более 180 тысяч. Это самый высокий показатель в мире. Столько новых заболевших, как на пике эпидемии в июле, здесь уже не регистрируют, но их всё равно достаточно много – в среднем по 360 тысяч в неделю.

В Бразилии умерших – более 114 тысяч. По числу заболевших страна на второй строке после США. Случаев COVID здесь выявили более трёх миллионов 600 тысяч.

Индия стала третьей страной после Бразилии, которая сообщила о более чем двух миллионах случаев COVID-19.

[Кушарг, житель Индии]:

«Мы здесь впервые, и людей очень много. Никто не соблюдает дистанцию, а это центральный район Дели. Дистанцию нужно строго соблюдать».

Смертей в стране более 57 тысяч. Индекс смертности здесь составляет 1,9%. Это ниже, чем средний показатель по миру в 3,5%. Объясняют это тем, что многие случаи коронавируса просто не были учтены.

В США и Бразилии индекс смертности достигает 3%.

О новых волнах эпидемии сообщают и в других странах. Так, в воскресенье Южная Корея объявила о самом высоком суточном приросте заболевших с начала пандемии. А Австралия зафиксировала ещё 17 смертей от COVID-19. Центром вспышки стал штат Виктория.

Россия стоит на четвёртом месте по числу заболевших. Их уже более 950 тысяч. Смертей более 16 тысяч. При этом дневной прирост медленно, но уверенно снижается.

В целом в мире от коронавируса в среднем каждые 24 часа умирает 5900 человек. Это по 246 человек в час или по одному каждые 15 секунд.

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