Осиротевших малышей орангутанов отправляют на реабилитацию

Малышей орангутанов переправляют в безопасное место. Теперь они будут жить в реабилитационном центре в Западном Калимантане в Индонезии.

Малышей спасли от торговцев, которые занимались незаконной продажей обезьян в качестве домашних животных.

По данным Всемирного фонда дикой природы, количество орангутанов в дикой природе сокращается: «Когда-то орангутаны были широко распространены по всей Юго-Восточной Азии. Их можно было встретить на севере вплоть до южного Китая и на юге до индонезийского острова Джавар. Но сегодня орангутаны в Азии обитают только на двух островах: Борнео и Суматре». По оценкам специалистов, борнейских орангутанов насчитывается около 104 000 особей, а суматранских – менее 14 000».

Самая большая угроза выживанию орангутанов – деятельность человека. Леса вырубают, а земли используют для сельского хозяйства. Естественной среды обитания также становится меньше из-за строительства дорог и добычи полезных ископаемых. Сегодня более 50% орангутанов обитают за пределами охраняемых территорий. Они живут в лесах, находящихся в ведении лесозаготовительных, масличных и горнодобывающих компаний. К счастью, у этой небольшой группы малышей хорошее будущее.