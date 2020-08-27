Китайский адвокат Чэнь Гуанчэн призвал остановить «агрессию» компартии КНР
Известный слепой китайский адвокат Чэнь Гуанчэн, который несколько лет назад бежал из своей страны, спрятавшись в..
Дата загрузки: 2020-08-27
Гуанчэн призвал страны мира остановить агрессию китайской компартии.
[Чэнь Гуанчэн, китайский адвокат]:
«Компартия Китая – это враг человечности. Она терроризирует собственный народ и угрожает благосостоянию мира. В Китае выражать свои верования или идеи запрещено компартией. Религия, демократия и права человека могут привести к тюремному заключению. Страна живёт под масштабной слежкой и цензурой».
О Чэнь Гуанчэне заговорили в 2012 году, за несколько дней до дипломатического визита в Китай бывшего в то время Госсекретаря Хиллари Клинтон. Активист бежал из своего дома, где 19 месяцев провёл под домашним арестом, и прибыл в посольство США в Пекине. Там он запросил политического убежища.
[Чэнь Гуанчэн, китайский адвокат]:
«Когда я выступил против китайской политики одного ребёнка и других несправедливостей, китайская коммунистическая партия репрессировала меня, избивала, отправляла в тюрьму и помещала под домашний арест. В апреле 2012 года я бежал и спрятался в американском посольстве в Пекине. Я бесконечно благодарен американскому народу за то, что он принял меня и мою семью в США, где мы теперь живём свободно».
Чэнь Гуанчэн – адвокат-самоучка. Изначально он стал известным благодаря тому, что защищал права китайцев, живущих в сельской местности.
Гуанчэн призвал голосовать за Дональда Трампа, а также отметил, что страны мира должны выработать более жёсткий подход к нынешним властям Китая.
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