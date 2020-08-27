Китайский адвокат Чэнь Гуанчэн призвал остановить «агрессию» компартии КНР

Известный слепой китайский адвокат Чэнь Гуанчэн, который несколько лет назад бежал из своей страны, спрятавшись в..

Известный слепой китайский адвокат Чэнь Гуанчэн, который несколько лет назад бежал из своей страны, спрятавшись в американском посольстве в Пекине, выступил на Конгрессе Республиканской партии. Он проходит в Вашингтоне.

Гуанчэн призвал страны мира остановить агрессию китайской компартии.

[Чэнь Гуанчэн, китайский адвокат]:

«Компартия Китая – это враг человечности. Она терроризирует собственный народ и угрожает благосостоянию мира. В Китае выражать свои верования или идеи запрещено компартией. Религия, демократия и права человека могут привести к тюремному заключению. Страна живёт под масштабной слежкой и цензурой».

О Чэнь Гуанчэне заговорили в 2012 году, за несколько дней до дипломатического визита в Китай бывшего в то время Госсекретаря Хиллари Клинтон. Активист бежал из своего дома, где 19 месяцев провёл под домашним арестом, и прибыл в посольство США в Пекине. Там он запросил политического убежища.

[Чэнь Гуанчэн, китайский адвокат]:

«Когда я выступил против китайской политики одного ребёнка и других несправедливостей, китайская коммунистическая партия репрессировала меня, избивала, отправляла в тюрьму и помещала под домашний арест. В апреле 2012 года я бежал и спрятался в американском посольстве в Пекине. Я бесконечно благодарен американскому народу за то, что он принял меня и мою семью в США, где мы теперь живём свободно».

Чэнь Гуанчэн – адвокат-самоучка. Изначально он стал известным благодаря тому, что защищал права китайцев, живущих в сельской местности.

Гуанчэн призвал голосовать за Дональда Трампа, а также отметил, что страны мира должны выработать более жёсткий подход к нынешним властям Китая.

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