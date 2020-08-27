Карантин помог собакам в австралийском приюте стать спокойнее Социальное дистанцирование и карантинные меры принесли много негативных последствий. Но есть и неожиданные положительные результаты. Так,.. Дата загрузки: 2020-08-27

Социальное дистанцирование и карантинные меры принесли много негативных последствий. Но есть и неожиданные положительные результаты. Так, в австралийских собачьих приютах питомцы стали спокойнее после того, как посетителей стало меньше.

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