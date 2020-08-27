Телеканал NTD

Карантин помог собакам в австралийском приюте стать спокойнее

Карантин помог собакам в австралийском приюте стать спокойнее

Социальное дистанцирование и карантинные меры принесли много негативных последствий. Но есть и неожиданные положительные результаты. Так,..

Дата загрузки: 2020-08-27

Социальное дистанцирование и карантинные меры принесли много негативных последствий. Но есть и неожиданные положительные результаты. Так, в австралийских собачьих приютах питомцы стали спокойнее после того, как посетителей стало меньше.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне