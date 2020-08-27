Карантин помог собакам в австралийском приюте стать спокойнее
Социальное дистанцирование и карантинные меры принесли много негативных последствий. Но есть и неожиданные положительные результаты. Так,..
Дата загрузки: 2020-08-27
Социальное дистанцирование и карантинные меры принесли много негативных последствий. Но есть и неожиданные положительные результаты. Так, в австралийских собачьих приютах питомцы стали спокойнее после того, как посетителей стало меньше.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: