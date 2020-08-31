Променяли на велосипеды: жители Мехико не хотят ездить на метро и автобусах
Власти густонаселённого Мехико уже давно призывают людей пересаживаться на велосипеды. Теперь же горожане сами выбирают этот..
Дата загрузки: 2020-08-31
[житель Мехико]:
«Это наилучший способ не загрязнять природу и передвигаться, не пользуясь услугами автобусов и метро».
В Мехико и пригородах живёт более 20 миллионов человек. До пандемии на метро ежедневно ездили пять миллионов пассажиров. Теперь многие хотят соблюдать социальную дистанцию, а также укреплять иммунитет с помощью физических нагрузок.
[житель Мехико]:
«Я предпочитаю сесть на велосипед, а не ехать в метро, чтобы не рисковать во время карантина. Кроме того, это полезно для здоровья».
В магазинах стали продавать больше велосипедов.
[Валентин Наххера, владелец магазина]:
«Многие покупают велосипеды, потому что боятся добираться на общественном транспорте до работы. Также люди хотят вести активный образ жизни».
[Умберто Гарсия, владелец магазина]:
«Люди боятся общественного транспорта. Они хотят заниматься спортом, стать сильнее и здоровее. Все велосипеды покупают очень хорошо, продажи выросли втрое».
Власти Мехико уже отреагировали на рост популярности двухколёсного транспорта. Недавно они выделили велосипедную полосу на городских дорогах. Её общая протяжённость – 70 километров. Чиновники надеются, что популярность велосипедов сохраниться и после пандемии.
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