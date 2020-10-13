Сезон Рождества в Лондоне: в Selfridges приехал Санта-Клаус

Сезон Рождества в Лондоне по традиции открыл универмаг Selfridges. И хотя посетителей пока немного, главный герой..

[Санта-Клаус]:

«Никто не отменял Рождество. Несмотря на все слухи, оно состоится. И у вас есть 74 дня на подготовку. Давайте проведём их с любовью, в приятных хлопотах».

Сезон Рождества в Лондоне по традиции открыл универмаг Selfridges. И хотя посетителей пока немного, главный герой уже раскладывает подарки.

Каждый год у Selfridges новая тема рождественской распродажи. В этот раз это – экологичность. Так, ёлочные игрушки сделаны из переработанного стекла, а открытки и упаковка, соответственно, из переработанной бумаги. Пластиковые украшения предлагают заменять на аналоги из папье-маше.

[Элеонора Грегори, продавец]:

«Теперь каждый стал внимательнее к тому, что покупает: не обычный рождественский сувенир, а что-то более продуманное и особенное. Этот год заставил всех задуматься о том, что по-настоящему важно».

Обычно рождественский сезон начинается в Selfridges ещё в середине лета. Так туристы могут купить рождественские подарки и сувениры из Лондона, а местные жители – избежать предпраздничной суеты. Однако в этот раз все планы нарушила пандемия.

[Джейс Тиррелл, экономист]:

«Это самый необычный год, с которым мы когда-либо сталкивались в Вест-Энде за все 100 лет. Офисных работников стало меньше, также гораздо меньше туристов. Этот год чрезвычайно сложный. Думаю, продажи в этом году составят лишь 20-30% обычного объёма».

Впрочем, посетители есть, и они уже готовы погрузиться в атмосферу праздника.

[Алан Трейси, покупатель]:

«У меня есть несколько открыток, я люблю их получать. Мои родственники в Австралии. Мне нравится отправлять им красивые открытки. За этим мы приезжаем сюда каждый год». [Джолин Корбачо, покупательница]:

«Сын давно мечтал приехать сюда. Он у нас фанат Рождества, как и его мама. Мы давно хотели увидеть все праздничные украшения».

Несмотря на то, что пандемия с её социальными ограничениями привела к падению продаж, в рождественский сезон торговля начинает понемногу оживать.

Короткая ссылка на эту страницу: