Премьер Японии уходит в отставку, пробыв на посту рекордный срок

Премьер-министр Японии объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Многие годы он борется с хроническим..

Премьер-министр Японии объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Многие годы он борется с хроническим язвенным колитом. А в июле его самочувствие стало резко ухудшаться. Синздо Абэ отметил, что не хотел препятствовать принятию важных политических решений своим состоянием. Сейчас он нуждается в лечении.

В его Либерально-демократической партии начинается процедура по голосованию за преемника. Затем кандидата должен утвердить парламент.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Все названные кандидаты – многообещающие. Я работал с ними в Кабинете и в партии. Думаю, все они станут достойными соперниками, и в итоге мы выберем выдающегося лидера».

Абэ также выразил сожаление, что не смог решить с Россией курильский вопрос.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Очень печально, что я не смог самостоятельно решить проблему, и теперь приходится уходить. Также, я очень расстроен, что на полпути оставляю работу по заключению мирного соглашения с Россией и внесению поправок в конституцию».

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Абэ смог сделать неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Сожаление в связи с уходом премьера выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она также пожелала Абэ скорейшего выздоровления.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«От всего сердца желаю ему самого лучшего и благодарю его за хорошую кооперацию».

За четыре дня до своего заявления Абэ побил рекорд самого продолжительного пребывания на должности премьер-министра. Он занимает этот пост с 2012 года и должен был оставаться у власти до сентября 2021-го. Для Японии это очень долго, учитывая большую текучесть кадров на руководящих постах.

Синдзо Абэ сказал, что будет занимать свою должность до тех пор, пока ему не выберут преемника. Затем он продолжит работу рядовым членом парламента.

Стоит отметить, что Абэ уже не в первый раз уходит с поста премьера по состоянию здоровья. На такой же шаг он был вынужден пойти в 2007 году, пробыв на должности год.

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