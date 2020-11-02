Соскучились по еде из самолёта? Finnair начала продавать её в супермаркете

Финская государственная авиакомпания Finnair начала продавать в супермаркете свою еду бизнес-класса. Так она хочет избежать сокращений..

Финская государственная авиакомпания Finnair начала продавать в супермаркете свою еду бизнес-класса. Так она хочет избежать сокращений и увольнений в своём отделе кейтеринга из-за пандемии COVID-19.

И эта еда очень быстро стала популярной. В одном из супермаркетов недалеко от аэропорта Хельсинки за несколько дней продали более 1600 порций.

[Киммо Сивонен, работник магазина]:

«Отзывы от наших покупателей очень положительные. Этот продукт стал одним из наиболее хорошо продаваемых в магазине. То есть начало очень хорошее».

Основное блюдо стоит около 15 долларов. Оно включает говядину с рисом, соусом терияки и зелёным луком на гриле. Ещё один вариант – копчёный арктический голец и ризотто с лисичками.

[Юха Стенхольм, шеф-повар Finnair]:

«Наш отдел делает упор на еду бизнес-класса. Все наши ингредиенты высокого качества. Также всё приготовлено вручную. У нас нет роботов или чего-то подобного. Мы премиум-бренд. У нас очень хорошее местное мясо, рыба и никаких полуфабрикатов».

Недавно компания Finnair объявила, что из-за пандемии к марту следующего года будет вынуждена уволить около 700 сотрудников. Работники отдела кейтеринга всеми силами стараются сохранить свои рабочие места.

[Марика Ниеминен, руководительница кухни Finnair]:

«COVID больно ударил по авиационному бизнесу и другим индустриям. Finnair, как и многие другие авиакомпании, пытается выжить. Вы уже читали, что у нас проводят сокращения и увольняют сотрудников. Мы изо всех сил пытаемся найти инновационные пути выхода».

В 2017 году Finnair прекратила заказывать еду у поставщиков и основала собственную кухню. Годом позже эта кухня уже производила по 12 тысяч блюд в день. Однако объёмы значительно сократилось из-за пандемии.

[Хеннаа, жительница Вантаа]:

«Мне нравится путешествовать и летать на самолёте. Хорошо, когда можно куда-то полететь. (А как тебе еда? Вкусная?) Мне нравится морковка и сыр».

Компания планирует готовить и другие блюда. Они будут включать, например, мясо северных оленей из Лапландии или свиные окорока по-японски.

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