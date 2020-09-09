Недостроенный аэропорт Мехико превратят в природный заповедник

Там, где должны были взлетать и садиться самолёты, теперь растёт болотная трава и слышны крики птиц...

Там, где должны были взлетать и садиться самолёты, теперь растёт болотная трава и слышны крики птиц. Здесь строили новый аэропорт Мехико. Теперь же территорию захватывает природа.

Проект утвердил ещё предыдущий президент Мексики. На него планировали выделить 13 миллиардов долларов, а также 4800 гектаров территории к востоку от Мехико. Для создания самого здания пригласили британского архитектора Нормана Фостера.

Однако нынешний президент заморозил стройку. Он сказал, что будет вкладывать деньги в расширение уже существующего аэропорта.

[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Посмотрите, где они начали строить аэропорт «Тескоко». К счастью мы всё остановили. Сколько мы нам стоило продолжать откачивать воду в том месте? Они выбрали худшее место».

Когда-то на этих территориях находилось бессточное озеро Тескоко. Однако испанские колонизаторы в начале XVII столетия начали его осушать, чтобы предотвратить затопление своих поселений.

Теперь власти хотят создать здесь природный парк.

[Антонио Канчола, директор юридической службы]:

«Мы думаем, что в начале следующего года это место может стать парком. Именно так. Здесь можно будет проводить разные мероприятия. Открытые участки можно использовать для прогулок и наблюдения за птицами».

Что касается строений, то их придётся сносить. Что-то удастся продать как металлолом.

[Гильермо Рамирес, инженер]:

«Эти объекты должны были стать колоннами для крыши. А квадратные строения – это были внутренние здания. Их здесь оставили и должны снести».

Природоохранные мероприятия в этом районе начали проводить ещё в 70-х годах прошлого столетия. Тогда власти пытались сдержать пылевые бури, которые образовывались на высохшем дне озера и окутывали Мехико.

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