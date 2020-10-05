Воздушные шары и гигантские жуки: как людей завлекают обратно в офисы

Эта игрушечная железная дорога находится там, где обычно ей не место – в комнате для деловых..

Эта игрушечная железная дорога находится там, где обычно ей не место – в комнате для деловых совещаний.

Именно такие необычные кабинеты появились в одном из офисных зданий Лондона. Здесь уверены, что после карантина вернуть людей на привычные места работы будет непросто, ведь многие компании нашли немало преимуществ в удалённой работе.

Яркие цвета, веселье и детские воспоминания. Дизайнеры интерьера делают всё возможное, чтобы напомнить людям о радостных моментах прошлого.

[Сэм Копш, дизайнер]:«Изначально, когда мы разрабатывали дизайны, мы провели исследования и спросили у людей, что для них значит счастье и какие цвета заставляют погрузиться в счастливые мысли».

Как выяснилось, это прогулки на улице, отдых на пляже, походы в горы и детские воспоминания. В таком стиле и решили оформить все офисные пространства.

[Сэм Копш, дизайнер]:«У нас есть комната с Лего, есть комната с воздушным шаром, есть подводная тема с русалкой, космический зал. И в каждом из помещений огромное количество разных элементов».

Компании или отдельные люди могут арендовать помещения помесячно, либо на длительный срок. Параллельно предоставляются дополнительные услуги. В том же здании есть спортзал и студия йоги. Также есть бар и ресторан.

Это ещё один подобный офис, находится недалеко от Темзы. Здесь совсем другая тематика – речная.

Арендаторам помещений предоставляется доступ в эксклюзивный бар. Также здесь есть маникюрный салон и отельный номер для тех, кто работает допоздна.

[Джайлс Фукс, директор Office Space in Town]:«Только 61% помещений – это офисы. Остальное – это бары, залы для встреч. Есть маникюрный салон, спортзалы, есть терраса на крыше и спальни».

По мнению владельцев таких офисов, после пандемии, когда люди начнут возвращаться на рабочие места, они захотят более удобных помещений. Настолько удобных, чтобы отказаться от комфорта домашних условий.

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