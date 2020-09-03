В Афганистане появился электрический автотранспорт местного производства

Целый автопарк новых машин с электродвигателем представила в Кабуле афганская компания Amin Noor. Она построила одиннадцать..

[Мустафа Мастур, министр экономики Афганистана]:

«Они безвредны для природы, поскольку в них используются заряжаемые батареи. Это сэкономит деньги на топливе. Также сами машины стоят намного дешевле импортной техники».

Целый автопарк новых машин с электродвигателем представила в Кабуле афганская компания Amin Noor. Она построила одиннадцать моделей, в числе которых компактные автобусы и грузовики. Стоят машины от 1200 до 2500 долларов.

Часть деталей для этих машин закупали за границей.

[Ахмад Зия Ахмадьяр, сотрудник компании Amin Noor]:

«За три года мы наладили производство 80% деталей этих автомобилей. В ближайшие пять или десять лет планируем начать выпускать и остальные детали, такие как двигатели, шины и стёкла».

Компания построила уже 200 автомобилей. В будущем планирует делать их под заказ. Власти считают, что в Афганистане такая недорогая техника будет востребована.

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