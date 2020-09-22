Как в Малайзии из пластикового мусора делают мебель, игрушки и бытовую технику

Каждые выходные на этом пляже малайзийского курортного острова Тиоман собираются волонтёры. Они приходят, чтобы собрать пластик,..

Каждые выходные на этом пляже малайзийского курортного острова Тиоман собираются волонтёры. Они приходят, чтобы собрать пластик, вымываемый на берег из океана. Затем все отходы превратят в автозапчасти, товары для дома и мебель.

Основала проект под названием Sea Monkey 15-летняя Сидней Стидленд.

[Сидней Стидленд, основательница проекта Sea Monkey]:

«Сегодня пластик везде, и это очень плохо. Благодаря переработке можно очистить природную среду и одновременно создать полезные вещи, заработать на них деньги».

Весь собранный пластик отправляется на перерабатывающий завод компании Heng Hiap Industries в штате Джохор. Предприятие работает уже 17 лет, перерабатывая около 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год. И 1200 тонн оно покупает у организаций, которые занимаются очисткой пляжей. Среди них и Sea Monkey.

[Сих Киан Хое, основатель Heng Hiap Industries]:

«Загрязнение морской среды становится проблемой. Мы решили сфокусироваться на пластике в океане. Мы можем предоставлять продукцию покупателям, которые заботятся об окружающей среде. Мы предоставляем им всё: от автомобилей и бытовой техники до мебели».

Переработанный пластик покупают десятки компаний, которые производят самую разнообразную продукуию: от товаров для дома и косметической упаковки до игрушек и бытовой техники.

Среди них компания Kian, которая делает стулья для ресторанов и отелей. Это один из её последних дизайнов. Такой стул стоит около 75 долларов США.

[Ирен Лим, менеджер Kian Furniture]:

«Этот материал сделан из переработанного пластика, попавшего в океан. В основном, перерабатывают ёмкости от йогуртов. Они прочнее пластиковых бутылок из-под минеральной воды. После переработки пластик превращают в небольшие гранулы. Их потом помещают в машину, которая создаёт стулья».

Согласно недавнему отчёту Всемирного фонда природы, Малайзия входит в десятку основных мировых потребителей пластиковой упаковки. На каждого жителя страны в год приходится 16 килограммов.

Согласно тому же отчёту, на Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам приходится 60% всего пластика, который ежегодно выбрасывают в океаны. В целом это восемь миллионов тонн.

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