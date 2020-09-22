Как в Малайзии из пластикового мусора делают мебель, игрушки и бытовую технику
Каждые выходные на этом пляже малайзийского курортного острова Тиоман собираются волонтёры. Они приходят, чтобы собрать пластик,..
Дата загрузки: 2020-09-22
Основала проект под названием Sea Monkey 15-летняя Сидней Стидленд.
[Сидней Стидленд, основательница проекта Sea Monkey]:
«Сегодня пластик везде, и это очень плохо. Благодаря переработке можно очистить природную среду и одновременно создать полезные вещи, заработать на них деньги».
Весь собранный пластик отправляется на перерабатывающий завод компании Heng Hiap Industries в штате Джохор. Предприятие работает уже 17 лет, перерабатывая около 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год. И 1200 тонн оно покупает у организаций, которые занимаются очисткой пляжей. Среди них и Sea Monkey.
[Сих Киан Хое, основатель Heng Hiap Industries]:
«Загрязнение морской среды становится проблемой. Мы решили сфокусироваться на пластике в океане. Мы можем предоставлять продукцию покупателям, которые заботятся об окружающей среде. Мы предоставляем им всё: от автомобилей и бытовой техники до мебели».
Переработанный пластик покупают десятки компаний, которые производят самую разнообразную продукуию: от товаров для дома и косметической упаковки до игрушек и бытовой техники.
Среди них компания Kian, которая делает стулья для ресторанов и отелей. Это один из её последних дизайнов. Такой стул стоит около 75 долларов США.
[Ирен Лим, менеджер Kian Furniture]:
«Этот материал сделан из переработанного пластика, попавшего в океан. В основном, перерабатывают ёмкости от йогуртов. Они прочнее пластиковых бутылок из-под минеральной воды. После переработки пластик превращают в небольшие гранулы. Их потом помещают в машину, которая создаёт стулья».
Согласно недавнему отчёту Всемирного фонда природы, Малайзия входит в десятку основных мировых потребителей пластиковой упаковки. На каждого жителя страны в год приходится 16 килограммов.
Согласно тому же отчёту, на Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам приходится 60% всего пластика, который ежегодно выбрасывают в океаны. В целом это восемь миллионов тонн.
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