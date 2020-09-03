На Кубе вернули карантинные меры, чтобы остановить вспышку COVID-19

На Кубе на две недели частично вернули карантинные ограничения, чтобы остановить новую вспышку COVID-19. Эти меры..

[жительница Гаваны]:

«Думаю, это нормально, потому что молодёжь на улицах выходит из-под контроля». [житель Гаваны]:

«Я полностью поддерживаю эти меры. Нельзя позволить одной группе людей помешать нам победить эпидемию. Такие меры нам помогут».

На Кубе на две недели частично вернули карантинные ограничения, чтобы остановить новую вспышку COVID-19. Эти меры коснулись в основном Гаваны, которая стала эпицентром эпидемии. В столице ввели комендантский час с семи часов вечера до пяти утра. Власти заявили, что в новой вспышке виновна недисциплинированность людей.

Въезд и выезд в Гавану ограничен, также запрещены поездки между провинциями. На улицах людям измеряют температуру.

[Лазло Хуан, врач]:

«Начиная с этого дня, меры ужесточаются. Если у кого-то повышенная температура, его сразу отправляют в больницу для сдачи всех анализов».

Изначально Кубе удалось сдержать эпидемию коронавируса. В середине июля органы здравоохранения сообщили, что больше не регистрируют новых случаев. Однако в августе ежедневно стали появляться десятки заражённых.

Власти ввели наказания для нарушителей карантинных мер. Штрафы могут достигать 125 долларов США, при этом средняя зарплата госслужащего – всего 40 долларов. В Гаване угрожают наказывать даже за неправильное ношение маски.

На Кубе в общей сложности выявлено более 4000 случаев COVID-19, почти 100 пациентов умерли, вылечились примерно 3500 человек. Это офиициальные данные, реальные цифры могут быть больше.

Пандемия ухудшила экономическую ситуацию на Кубе. Усугубился дефицит продуктов и медикаментов, из-за чего в магазины и аптеки выстаиваются очереди. Также закрытые границы и отсутствие туристов лишили страну основного источника валюты.

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