Телеканал NTD

На Кубе вернули карантинные меры, чтобы остановить вспышку COVID-19

На Кубе вернули карантинные меры, чтобы остановить вспышку COVID-19

На Кубе на две недели частично вернули карантинные ограничения, чтобы остановить новую вспышку COVID-19. Эти меры..

Дата загрузки: 2020-09-03

На Кубе на две недели частично вернули карантинные ограничения, чтобы остановить новую вспышку COVID-19. Эти меры коснулись в основном Гаваны, которая стала эпицентром эпидемии. В столице ввели комендантский час с семи часов вечера до пяти утра. Власти заявили, что в новой вспышке виновна недисциплинированность людей.

[жительница Гаваны]:
«Думаю, это нормально, потому что молодёжь на улицах выходит из-под контроля».

[житель Гаваны]:
«Я полностью поддерживаю эти меры. Нельзя позволить одной группе людей помешать нам победить эпидемию. Такие меры нам помогут».

Въезд и выезд в Гавану ограничен, также запрещены поездки между провинциями. На улицах людям измеряют температуру.

[Лазло Хуан, врач]:
«Начиная с этого дня, меры ужесточаются. Если у кого-то повышенная температура, его сразу отправляют в больницу для сдачи всех анализов».

Изначально Кубе удалось сдержать эпидемию коронавируса. В середине июля органы здравоохранения сообщили, что больше не регистрируют новых случаев. Однако в августе ежедневно стали появляться десятки заражённых.

Власти ввели наказания для нарушителей карантинных мер. Штрафы могут достигать 125 долларов США, при этом средняя зарплата госслужащего – всего 40 долларов. В Гаване угрожают наказывать даже за неправильное ношение маски.

На Кубе в общей сложности выявлено более 4000 случаев COVID-19, почти 100 пациентов умерли, вылечились примерно 3500 человек. Это офиициальные данные, реальные цифры могут быть больше.

Пандемия ухудшила экономическую ситуацию на Кубе. Усугубился дефицит продуктов и медикаментов, из-за чего в магазины и аптеки выстаиваются очереди. Также закрытые границы и отсутствие туристов лишили страну основного источника валюты.
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