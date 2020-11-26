Производители сёдел Ирака разоряются из-за более дешёвых импортных аналогов

Традиционное иракское ремесло производства конской упряжи из кожи и ткани испытывает кризис выживания. Это рынок города Сулеймания на севере Курдистана. Он начал работу ещё в 40-х годах прошлого века. Раньше местные шорники с успехом продавали здесь свою продукцию.

Однако теперь из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса они терпят большие убытки. Они не могут выдержать конкуренции со стороны аналогов, импортируемых из Турции и Ирана.

[Джеза Исмаэль, шорник]:

«Здесь работали шорники, делали ремни, сёдла, упряжь и снасти. Они здесь производили всё это. Теперь этот товар поступает из Турции и Ирана, потому что он дешевле. Из-за этого наш бизнес умирает».

Местные сёдла стоят от 40 до 100 тысяч иракских динаров. Это примерно 30-80 долларов США. Импортируемые сёдла можно купить за 20 тысяч. Это всего 16 долларов. Разница обусловлена падением курса турецкой лиры и иранского риала.

При этом рынок в целом пострадал от пандемии. Он был закрыт более трёх месяцев во время карантина.

[Джеза Исмаэль, шорник]:

«Да, это повлияло на нас, потому что был трехмесячный карантин, все магазины и рынок были закрыты. Люди не выходили и не открывали свои магазины, и это по-прежнему влияет на рынок. Сейчас рынок посещает меньше людей».

Директор Организации экономического развития Курдистана согласен, что пандемия сильно повлияла на местный бизнес.

[Хусам Барзенджи, глава Организации эконом. развития Курдистана]:

«Это подорвало отрасль, производство и продажи не такие, как раньше, включая рынки ремесленных изделий, которые были ослаблены из-за COVID, экономического кризиса и импорта сёдел».

В Ираке выявили почти 540 тысяч случаев коронавируса. Умерло более 12 тысяч человек.

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