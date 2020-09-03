Костюмы Элтона Джона и Барбры Стрейзанд выставят на благотворительный аукцион
Известные музыканты пожертвовали для благотворительного аукциона в Беверли-Хиллз инструменты, одежду и другие памятные предметы. Элтон Джон..
Дата загрузки: 2020-09-03
Вырученные деньги пойдут на помощь музыкантам, пострадавшим из-за отмены концертов во время пандемии.
[Мартин Нолан, директор компании Julien’s Auctions]:
«Все музыканты проявили невероятную щедрость, жертвуя свои вещи, чтобы мы собрали больше денег и помогли нуждающимся коллегам».
По консервативным оценкам, выручка составит от 200 до 400 тысяч долларов.
[Мартин Нолан, директор компании Julien’s Auctions]:
«Мы надеемся собрать более полумиллиона. Хотелось бы собрать даже миллион долларов. Это стало бы огромной помощью благотворительным организациям».
Торги пройдут в первой половине сентября.
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