Костюмы Элтона Джона и Барбры Стрейзанд выставят на благотворительный аукцион

Известные музыканты пожертвовали для благотворительного аукциона в Беверли-Хиллз инструменты, одежду и другие памятные предметы. Элтон Джон..

Известные музыканты пожертвовали для благотворительного аукциона в Беверли-Хиллз инструменты, одежду и другие памятные предметы. Элтон Джон отдал спортивный костюм от Gucci, а Барбра Стрейзанд подарила наряд, в котором снималась в фильме «Знакомство с Факерами».

Вырученные деньги пойдут на помощь музыкантам, пострадавшим из-за отмены концертов во время пандемии.

[Мартин Нолан, директор компании Julien’s Auctions]:

«Все музыканты проявили невероятную щедрость, жертвуя свои вещи, чтобы мы собрали больше денег и помогли нуждающимся коллегам».

По консервативным оценкам, выручка составит от 200 до 400 тысяч долларов.

[Мартин Нолан, директор компании Julien’s Auctions]:

«Мы надеемся собрать более полумиллиона. Хотелось бы собрать даже миллион долларов. Это стало бы огромной помощью благотворительным организациям».

Торги пройдут в первой половине сентября.

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