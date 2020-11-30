Инженер ВВС США построил модель навигационного спутника из Lego

Инженер ВВС США Джейкоб Лутц с детства знал, что космос и всё, что с ним связано,..

Инженер ВВС США Джейкоб Лутц с детства знал, что космос и всё, что с ним связано, – это его будущее. Но тогда он и предположить не мог, что его детское увлечение Lego пригодится и во взрослом возрасте.

Недавно он решил воссоздать из конструктора навигационный спутник NTS-3. Уменьшенную копию сделал на базе ВВС Киртленд в штате Нью-Мексико.

А помогала ему в этом жена Даная. Она также работает в исследовательской лаборатории, где разрабатывают спутники.

Лутц говорит, что его целью было показывать спутник NTS-3 на разных научных мероприятиях.

[Джейкоб Лутц, инженер ВВС США]:

«Я подумал, что построить модель из кубиков Lego будет очень интересно. И это не только вызовет интерес у людей, поскольку они увидят эту модель из Lego на конференции ВВС, но это также хороший способ показать, какие спутники мы делаем». [Арлен Бирсгрин, менеджер программы]:

«Я очень рад, что появилась модель NTS-3, которую можно демонстрировать. Это будет напоминать о цели нашей работы».

Спутник NTS-3 – это первый экспериментальный навигационный спутник ВВС США за последние 40 лет.

Его должны запустить в 2022 году. Как ожидается, он значительно усовершенствует GPS-технологии, которыми пользуются американские ВВС для позиционирования и навигации.

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