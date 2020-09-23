Китайские фабрики по производству рождественских игрушек терпят убытки из-за пандемии

Сентябрь для работников этой китайской фабрики по производству Санта-Клаусов и других рождественских игрушек и украшений –..

Сентябрь для работников этой китайской фабрики по производству Санта-Клаусов и других рождественских игрушек и украшений – обычно начало самой горячей поры. Однако в этом году из-за пандемии ситуация плачевная.

[Цзинь Чжисюнь, главный менеджер компании]:

«По сравнению с прошлым годом, заказов от старых клиентов стало меньше почти в два раза. То есть эпидемия на нас очень повлияла».

В городе Иу производят 80% рождественской продукции, которую Китай экспортирует. В 2019 году объём этих товаров здесь достиг 278 миллионов долларов.

В это время года сотрудники обычно задерживаются на работе допоздна, чтобы успеть выполнить все заказы, поступающие со всего мира. Теперь у них много свободного времени.

[Сян Яньли, работница фабрики]:

«Последние несколько лет мы в это время обычно каждый день работаем сверхурочно. А в этот раз нет».

В целом сфера производства товаров в Китае терпит большие убытки. Владельцы пытаются искать клиентов онлайн, но это очень отличается от того, к чему они привыкли.

[Ли Цзюйфан, владелица фабрики]:

«Если смотреть на количество покупателей на рынке в прошлые годы, то показатели просто не поддаются сравнению. Сейчас вообще нет покупателей. Иностранцы не могут приехать в Китай. Рынок пуст. Никого нет». [Бен Кавендер, аналитик]:

«Можно сказать, что весь бизнес сократился вполовину. Большинство компаний в городе Иу заключают контракты лицом к лицу. То есть на рынок приезжают оптовые покупатели и заключают договоры с поставщиками лично. Но сейчас это сделать невозможно, поскольку никто не приезжает в Китай».

Аналитики отмечают, что вторая проблема – это падение спроса в других странах. Из-за пандемии люди меньше ходят в рестораны и торговые центры.

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