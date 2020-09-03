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Люди выходят из карантина: домашние собаки оказываются в изоляции

Люди выходят из карантина: домашние собаки оказываются в изоляции

По мере того как британцы продолжают возвращаться к нормальной жизни, зоозащитные организации ожидают, что брошенных питомцев..

Дата загрузки: 2020-09-03

По мере того как британцы продолжают возвращаться к нормальной жизни, зоозащитные организации ожидают, что брошенных питомцев станет больше. Они говорят, что во время карантина собаки привыкли к присутствию хозяев дома. А когда те вернутся на работу, у животных начнутся проблемы в поведении.
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