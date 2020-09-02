В России общее число заражённых COVID-19 превысило миллион

Общее количество заражений коронавирусом в России превысило отметку в один миллион. По данным на 1 сентября,..

Общее количество заражений коронавирусом в России превысило отметку в один миллион. По данным на 1 сентября, за сутки выявлено более 4700 новых случаев COVID-19, умерли 123 пациента. Всего скончались свыше 17 тысяч человек.

Россия по общему числу заражённых стоит на четвёртом месте после США, Бразилии и Индии. В стране официально зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V». Сейчас идёт третий этап испытаний препарата. В нём будут участвовать 40 тысяч человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что крупные партии вакцины начнут поставлять в сентябре. В первую очередь смогут сделать прививки медики и педагоги. Власти обещают, что процедура будет добровольной. В ноябре-декабре планируется массовая вакцинация людей, входящих в группы повышенного риска.

Не все россияне готовы делать прививку, а некоторые даже не знают, полагается ли им вакцина.

[житель Москвы]:

«Я в целом подозрительно отношусь к вакцинации, необязательно связанной с коронавирусом, но вообще с гриппом. Поэтому я вакцинироваться не думаю. Думаю просто бегать, заниматься спортом, кушать хорошую еду и укреплять организм стандартными базовыми методами». [жительница Москвы]:

«Стараюсь каждый год прививаться от гриппа, но вот я слышала, что от «ковида» вроде бы не прививают взрослых людей. Ну не знаю, стараюсь себя оградить, везде ношу масочку».

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Вторую вакцину, созданную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», планируют зарегистрировать в октябре.

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