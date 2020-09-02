У Маврикия столкнулись буксир и баржа, доставлявшая нефть с японского танкера

В Индийском океане у острова Маврикий во время шторма столкнулись буксир и баржа, которые участвовали в..

[Махенд Гунгерперсад, депутат парламента Маврикия]:

«Буксир тянул за собой баржу, которая доставляла в порт откачанную нефть. Они возвращались в темноте и в плохую погоду. Баржа ударилась о буксир. Четверо членов экипажа были сбиты с ног, а ещё четверо упали в море».

В Индийском океане у острова Маврикий во время шторма столкнулись буксир и баржа, которые участвовали в ликвидации разлива нефти. Два члена экипажа буксира погибли, четверых спасли, два человека пока числятся пропавшими без вести.

С буксира успели подать сигнал бедствия, позже он перевернулся. На место происшествия прибыли спасатели на вертолёте и забрали людей. Пропавших без вести продолжают искать, но, по словам чиновников, надежды мало.

[Махенд Гунгерперсад, депутат парламента Маврикия]:

«Все спрашивают, зачем нужно было так срочно буксировать баржу в темень и непогоду. Можно было избежать гибели этих двух несчастных сотрудников береговой охраны».

Разлив нефти начался после того, как в конце июля у берегов Маврикия сел на мель японский танкер. Из пробоины в океан попала 1000 тонн маслянистой жидкости.

Экологическая катастрофа угрожает местной флоре и фауне. Недавно на берег острова выбросило 39 мёртвых дельфинов. Причина их гибели неизвестна, но экологи винят в этом разлив нефти и требуют расследования. Помимо этого, могут оказаться напрасными усилия по сохранению редких морских птиц, а также растений в близлежащем заповеднике.

Власти обещают расследовать аварию буксира и баржи.

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