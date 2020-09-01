В индонезийскую реку попали медицинские отходы из коронавирусных отделений
Индонезиец Аде Юнус вместе с волонтёрами каждый день очищает от мусора реку Чисадане, которая протекает через..
Дата загрузки: 2020-09-01
[Аде Юнус, основатель мусорной свалки]:
«Впервые мы обнаружили медицинские отходы среди мусора после обрушения мусорного полигона. Сначала недели три мы каждый день находили по 50-60 предметов, а потом свалка обвалилась».
Река Чисадане – основной источник воды для жителей Тангеранга. Эпидемиологи опасаются, что медицинские отходы могут угрожать здоровью людей.
[Махеса Паранадипа Майкел, эпидемиолог]:
«Если эти медицинские отходы доплывут до жилого района, то загрязнят там воду, которой пользуются люди. Это потенциально может создать условия для передачи COVID-19».
Люди, живущие ниже по течению от свалки, постоянно видят проплывающие маски, перчатки и шприцы.
[жительница Тангеранга]:
«Я боюсь, что купающиеся здесь дети заразятся COVID-19. Очень волнуюсь за них. Поэтому я всегда запрещаю своим детям плавать в реке».
Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что с марта по июнь на свалки по всей стране ежедневно выбрасывали до 1500 тонн медицинских отходов, появившихся после лечения пациентов с COVID-19.
Недавно власти приняли новые правила по обращению с медицинскими отходами. Следить за утилизацией будут специальные регулирующие органы, которые появятся в каждой провинции.
В Индонезии коронавирус выявили у 170 тысяч человек, умерли более 7000, выздоровели – 125 тысяч.
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