Угандийские дети измельчают камни и зарабатывают по доллару в день

На окраине угандийской столицы Кампала находится район трущоб под названием «Касокосо», где проживает более 20 тысяч..

На окраине угандийской столицы Кампала находится район трущоб под названием «Касокосо», где проживает более 20 тысяч человек. И многие люди трудятся здесь – на склоне холма Банда.

Мужчины, женщины и дети сидят под палящим солнцем и размельчают камни. Потом их используют в качестве строительного материала.

Ирена Анек – одна из многих работников, которые бежали от конфликта на севере Уганды. У неё нет образования, поэтому берётся за любую работу.

[Ирена Анек, угандийка]:

«Каждый день мы зарабатываем от 80 центов до доллара 36 центов. Зависит от нашей активности. Этих денег с трудом хватает на еду и другие товары. Цены очень высокие. Мы просто выживаем».

С началом пандемии коронавируса многие люди стали приводить на работу своих детей. Сын Ирены говорит, что школы закрыты, поэтому он будет поддерживать семью любыми способами.

[Пол Оквир, сын Ирены Анек]:

«Нам нечего делать, и мы можем приходить сюда, работать и зарабатывать деньги. Мы можем их откладывать, а когда пандемия закончится, мы вернёмся в школы и будем оплачивать их своими деньгами». [Мебрах Бамвена, лидер женской общины]:

«Нельзя позволять детям работать здесь по три месяца. Они забудут всё, что выучили, и останутся на этих шахтах».

При этом такая работа очень травмоопасная. Инциденты на шахтах случаются постоянно.

[Нэнси Акелло, угандийка]:

«Хуже всего то, что у нас начинаются боли в груди и возникают другие респираторные болезни из-за пыли, которую мы вдыхаем. Мы также получаем травмы, поскольку осколки камней летят в глаза. Ещё мы отбиваем пальцы молотками».

Местные власти говорят, что помочь не могут, поскольку шахты в основном находятся в частных руках.

В Уганде живёт 42 миллиона человек. При этом в стране зафиксировано более 3000 случаев заболевания COVID-19 и более 30 умерших. Впрочем, данные могут быть сильно занижены, поскольку массового тестирования среди бедного населения не проводится. Кроме того, с 1 сентября в стране вводится плата за добровольные анализы на коронавирус.

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