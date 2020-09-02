Угандийские дети измельчают камни и зарабатывают по доллару в день
На окраине угандийской столицы Кампала находится район трущоб под названием «Касокосо», где проживает более 20 тысяч..
Дата загрузки: 2020-09-02
На окраине угандийской столицы Кампала находится район трущоб под названием «Касокосо», где проживает более 20 тысяч человек. И многие люди трудятся здесь – на склоне холма Банда.
Мужчины, женщины и дети сидят под палящим солнцем и размельчают камни. Потом их используют в качестве строительного материала.
Ирена Анек – одна из многих работников, которые бежали от конфликта на севере Уганды. У неё нет образования, поэтому берётся за любую работу.
[Ирена Анек, угандийка]:
«Каждый день мы зарабатываем от 80 центов до доллара 36 центов. Зависит от нашей активности. Этих денег с трудом хватает на еду и другие товары. Цены очень высокие. Мы просто выживаем».
С началом пандемии коронавируса многие люди стали приводить на работу своих детей. Сын Ирены говорит, что школы закрыты, поэтому он будет поддерживать семью любыми способами.
[Пол Оквир, сын Ирены Анек]:
«Нам нечего делать, и мы можем приходить сюда, работать и зарабатывать деньги. Мы можем их откладывать, а когда пандемия закончится, мы вернёмся в школы и будем оплачивать их своими деньгами».
[Мебрах Бамвена, лидер женской общины]:
«Нельзя позволять детям работать здесь по три месяца. Они забудут всё, что выучили, и останутся на этих шахтах».
При этом такая работа очень травмоопасная. Инциденты на шахтах случаются постоянно.
[Нэнси Акелло, угандийка]:
«Хуже всего то, что у нас начинаются боли в груди и возникают другие респираторные болезни из-за пыли, которую мы вдыхаем. Мы также получаем травмы, поскольку осколки камней летят в глаза. Ещё мы отбиваем пальцы молотками».
Местные власти говорят, что помочь не могут, поскольку шахты в основном находятся в частных руках.
В Уганде живёт 42 миллиона человек. При этом в стране зафиксировано более 3000 случаев заболевания COVID-19 и более 30 умерших. Впрочем, данные могут быть сильно занижены, поскольку массового тестирования среди бедного населения не проводится. Кроме того, с 1 сентября в стране вводится плата за добровольные анализы на коронавирус.
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