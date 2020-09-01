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Индия объявила, что не дала китайским войскам занять стратегический холм

Индия объявила, что не дала китайским войскам занять стратегический холм

Индийские военные отразили попытку китайских солдат оккупировать холм на спорных пограничных территориях между двумя странами на..

Дата загрузки: 2020-09-01

Индийские военные отразили попытку китайских солдат оккупировать холм на спорных пограничных территориях между двумя странами на западе Гималаев. Об этом сообщили чиновники в Нью-Дели. Ранее на границе были стычки между военными.

[Данвир Сингх, эксперт в области обороны]:
«Солдаты индийской армии противостояли китайцам в установлении статус-кво. Это говорит об уверенности и подготовленности наших военных в восточном регионе Ладакх».

Как говорит индийская сторона, она заметила движение китайских войск и мобилизовала отряды, чтобы не допустить захвата территории. Каких-либо физических столкновений в этот раз удалось избежать.

[П. К. Сехгал, эксперт в области обороны]:
«Если бы китайские военные смогли оккупировать холм, у них появилось бы тактическое и стратегическое преимущество, поскольку они смогли бы контролировать дороги, соединяющие Дарпок, Чушул и Фукче с районом Демчок. Если бы они захватили южные берега, то получили бы контроль над дорогами, ведущими в город Лех».

Китай отрицает обвинения, что Народно-освободительная армия КНР перешла границу. При этом уже несколько месяцев напряжённость между армиями двух стран нарастает.

Самый недавний инцидент в районе Ладакх произошёл на прошлой неделе на берегах озера Пангонг. Там военные продолжают противостояние с апреля.

А в июне 20 индийских солдат погибли в ходе драки с китайскими военными в соседней долине Галван. Это была самая серьёзная стычка между соседями более чем за полвека. После неё стороны договорились отвести войска. Однако позже выдвинули взаимные обвинения в нарушении этого договора.

Так, Индия обвинила китайских солдат в пересечении границы, а также в создании военных укреплений. Пекин сказал, что индийские пограничники совершают провокации.

Обе стороны соблюдают протокол неприменения боевого оружия на границе. И даже во время смертоносной стычки в июне солдаты дрались дубинками, камнями и просто голыми руками.

В 1962 году между Индией и Китаем вспыхнула непродолжительная война за спорные территории. До сих пор спор не был урегулирован, несмотря на несколько раундов переговоров.
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