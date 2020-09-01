Индия объявила, что не дала китайским войскам занять стратегический холм

[Данвир Сингх, эксперт в области обороны]:

«Солдаты индийской армии противостояли китайцам в установлении статус-кво. Это говорит об уверенности и подготовленности наших военных в восточном регионе Ладакх».

Индийские военные отразили попытку китайских солдат оккупировать холм на спорных пограничных территориях между двумя странами на западе Гималаев. Об этом сообщили чиновники в Нью-Дели. Ранее на границе были стычки между военными.

Как говорит индийская сторона, она заметила движение китайских войск и мобилизовала отряды, чтобы не допустить захвата территории. Каких-либо физических столкновений в этот раз удалось избежать.

[П. К. Сехгал, эксперт в области обороны]:

«Если бы китайские военные смогли оккупировать холм, у них появилось бы тактическое и стратегическое преимущество, поскольку они смогли бы контролировать дороги, соединяющие Дарпок, Чушул и Фукче с районом Демчок. Если бы они захватили южные берега, то получили бы контроль над дорогами, ведущими в город Лех».

Китай отрицает обвинения, что Народно-освободительная армия КНР перешла границу. При этом уже несколько месяцев напряжённость между армиями двух стран нарастает.

Самый недавний инцидент в районе Ладакх произошёл на прошлой неделе на берегах озера Пангонг. Там военные продолжают противостояние с апреля.

А в июне 20 индийских солдат погибли в ходе драки с китайскими военными в соседней долине Галван. Это была самая серьёзная стычка между соседями более чем за полвека. После неё стороны договорились отвести войска. Однако позже выдвинули взаимные обвинения в нарушении этого договора.

Так, Индия обвинила китайских солдат в пересечении границы, а также в создании военных укреплений. Пекин сказал, что индийские пограничники совершают провокации.

Обе стороны соблюдают протокол неприменения боевого оружия на границе. И даже во время смертоносной стычки в июне солдаты дрались дубинками, камнями и просто голыми руками.

В 1962 году между Индией и Китаем вспыхнула непродолжительная война за спорные территории. До сих пор спор не был урегулирован, несмотря на несколько раундов переговоров.

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