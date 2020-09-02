Маски и дистанцирование: как теперь учатся дети в Европе

Миллионы детей по всей Европе снова сели за парты, но теперь в школах им и педагогам..

Миллионы детей по всей Европе снова сели за парты, но теперь в школах им и педагогам придётся соблюдать новые правила.

Хотя в некоторых европейских странах опасаются второй волны эпидемии, власти Франции – среди тех, кто считает, что пандемия не должна больше мешать нормальной жизни.

В то же время школьники обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.

[французский школьник]:

«Если соблюдать инструкции, о которых нам сказали, то нечего бояться».

В Испании 17 автономных сообществ сами устанавливают правила работы школ, но все дети старше шести лет должны быть в масках. В Андалусии ученикам также придётся соблюдать социальную дистанцию.

[работница школы]:

«(Родители) должны быть уверены, что их дети здесь будут в безопасности. Всё возможное для этого мы делаем и будем делать. Все, начиная с нас, носят маски и соблюдают дистанцию».

Российские дети также вернулись в классы. На входе им измеряют температуру. В масках – только учителя.

[Светлана Олейник, замдиректора школы]:

«Учебный год начинается в традиционном режиме. Абсолютно все преподаватели, воспитатели, сотрудники школы прошли тестирование ИФА, здоровы, готовы работать с детьми».

По данным ЮНЕСКО, во время карантина в апреле в школы перестали ходить примерно полтора миллиарда детей. Из-за этого у многих снизилась успеваемость.

Согласно статистике, из общего количества случаев заражений COVID-19 во всём мире только 1-2% приходится на детей и молодёжь. При этом болезнь у детей в основном протекает в лёгкой или бессимптомной форме, и смертность очень низкая.

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