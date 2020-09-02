Многие регионы Индии страдают от наводнений

Реки во многих регионах Индии вышли из берегов из-за непрекращающихся проливных дождей. Много населённых пунктов затоплено. Люди вынуждены искать убежища на возвышенностях.

В городе Бхаруч на западе страны сильно разлилась река Нармада.

[М. Д. Модия, глава райадминистрации г. Бхаруч]:

«Пострадало около 30 деревень, 4977 человек были эвакуированы».

Тысячи человек вынуждены покидать свои дома и в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии.

[Шиврадж Сингх, глава штата Мадхья-Прадеш]:

«Бедствие было очень большим, но сейчас уровень воды снижается, поэтому наша задача – восстановить инфраструктуру и помочь людям. Мы успокаиваем людей, чтобы они не переживали: правительство рядом, я рядом, и мы сделаем для них всё».

А это западный город Вадодара.

[Сумитра, пострадавшая от наводнения]:

«Каждый раз во время наводнений мы вынуждены покидать дом один или два раза, а если воды очень много, ты вынуждены бежать надолго. Это уже третье наводнение, поэтому мы перебрались в школы. Где безопасно, туда и идём».

Река Ганг в священном городе Варанаси также течёт выше опасной отметки.

Дожди идут в Индии с мая по сентябрь и поддерживают две трети населения, живущие за счёт сельского хозяйства. Обратная сторона сезона муссонов – наводнения, оползни, инфекционные болезни и человеческие жертвы.

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