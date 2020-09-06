К месту легендарной посадки «Восхода-2» в Пермском лесу теперь ведёт дорожка Российские волонтёры построили деревянную дорожку в глухом лесу Пермского края. Она ведёт к месту посадки корабля.. Дата загрузки: 2020-09-06

Российские волонтёры построили деревянную дорожку в глухом лесу Пермского края. Она ведёт к месту посадки корабля «Восход-2». В 1965 году космонавтам пришлось приземлиться в этом нерасчётном месте из-за отказа автоматической системы управления.

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