На швейцарском озере проходят соревнования на фоилбордах

На швейцарском озере Сильваплана в Граубюндене проходят международные соревнования на фоилбордах. Здесь собрались более 400 виндсёрфингистов..

На швейцарском озере Сильваплана в Граубюндене проходят международные соревнования на фоилбордах. Здесь собрались более 400 виндсёрфингистов из 36 стран. Состязания продлятся до конца августа.

Гонки на фоилбордах – достаточно молодой вид спорта. Перед состязаниями прошли презентационные соревнования на озере Санкт-Мориц.

Среди женщин золото завоевала нидерландка Лилиан Де Гёз, серебро и бронза достались спортсменкам из Испании Бланке и Марине Алабау.

[Лилиан Де Гёз, победительница соревнований]:

«Это были классные гонки. Я участвовала первый раз, и было здорово. Я впервые соревновалась на фоилбордах с другими девушками, а здесь ещё такая красота – горы вокруг. Мне понравилось, это изумительно».

Среди мужчин первое место занял Киран Бадлу, на втором месте – поляк Мачек Рутковский, на третьем – француз Николя Гуара.

[Киран Бадлу, победитель соревнований]:

«Это был прекрасный день с замечательными условиями, и мне удалось выйти на первое место. Чуть больше удачи, чем мастерства, но развлечение очень хорошее».

В рамках соревнований пройдёт первый в истории официальный Европейский чемпионат по фоилбордингу. Также запланированы мероприятия для начинающих спортсменов и тренеров.

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