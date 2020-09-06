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В Нью-Йорке теперь устриц не ловят, а отпускают обратно в воду

В Нью-Йорке теперь устриц не ловят, а отпускают обратно в воду

Когда-то устрицы были неотъемлемой частью Нью-Йоркской бухты. Однако после того как их начали массово употреблять в..

Дата загрузки: 2020-09-06

Когда-то устрицы были неотъемлемой частью Нью-Йоркской бухты. Однако после того как их начали массово употреблять в пищу, они оказались здесь на грани исчезновения. Сегодня учёные пытаются восстановить их популяцию, ежегодно выпуская в воды миллионы моллюсков.
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