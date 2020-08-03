Телеканал NTD

В Московском полумарафоне участвовали 9500 человек

В Московском полумарафоне участвовали 9500 человек

В российской столице провели Московский полумарафон, который отложили в мае из-за пандемии коронавируса. В «Лужниках» собрались..

Дата загрузки: 2020-08-03

В российской столице провели Московский полумарафон, который отложили в мае из-за пандемии коронавируса. В «Лужниках» собрались более 9500 спортсменов. Перед стартом всем измеряли температуру и напоминали о соцдистанцировании.

[Олег Матыцин, министр спорта России]:
«Сегодня большой праздник у всех нас. Мы преодолели этот сложный период пандемии».

Спортсмены преодолели дистанцию в 21,1 километра. Забег прошёл по центральным улицам столицы.

[Луиза Дмитриева, бегунья]:
«Забег всё-таки состоялся, несмотря на всю эту ситуацию во всей стране и в мире. Радость переполняет, эмоции переполняют, потому что почти год не было стартов».

Первое место среди мужчин завоевал Ринас Ахмадеев. Победительницей среди женщин стала Елена Коробкина.

Соревнования в Москве стали частью Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».
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