В Московском полумарафоне участвовали 9500 человек
В российской столице провели Московский полумарафон, который отложили в мае из-за пандемии коронавируса. В «Лужниках» собрались..
Дата загрузки: 2020-08-03
[Олег Матыцин, министр спорта России]:
«Сегодня большой праздник у всех нас. Мы преодолели этот сложный период пандемии».
Спортсмены преодолели дистанцию в 21,1 километра. Забег прошёл по центральным улицам столицы.
[Луиза Дмитриева, бегунья]:
«Забег всё-таки состоялся, несмотря на всю эту ситуацию во всей стране и в мире. Радость переполняет, эмоции переполняют, потому что почти год не было стартов».
Первое место среди мужчин завоевал Ринас Ахмадеев. Победительницей среди женщин стала Елена Коробкина.
Соревнования в Москве стали частью Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».
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