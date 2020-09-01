Олимпийский огонь до эстафеты будет храниться в музее Токио

Олимпийский огонь, прибывший из Греции в Японию в марте, будет храниться до эстафеты в 2021 году..

[Ясухиро Ямасита, глава Олимпийского комитета Японии]:

«Думаю, спортсмены, нацеленные на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, упорно тренируются каждый день, но беспокоятся из-за COVID-19. Этот огонь будет для них моральной поддержкой».

Олимпийский огонь, прибывший из Греции в Японию в марте, будет храниться до эстафеты в 2021 году в Олимпийском музее рядом с Национальным олимпийским стадионом в Токио. Временную экспозицию открыли глава оргкомитета «Токио-2020» и председатель Олимпийского комитета Японии.

В последний раз огонь был выставлен в Фукусиме. Факельная эстафета так и не прошла из-за пандемии. А в марте Олимпиаду решили перенести на следующий год.

Олимпийский огонь помещён в специальную лампаду. Его выставят в вестибюле музея. Желающие смогут увидеть огонь с начала сентября по ноябрь. Время посещения нужно бронировать.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. Как ожидается, в них будут участвовать 12 тысяч спортсменов из 200 стран.

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