«Я скучаю по забегам»: чемпион мира из Кении ждёт соревнований

Кенийские спортсмены снова тренируются после трёх месяцев карантина. Среди них – Тимоти Черуйот. В прошлом году..

[Тимоти Черуйот, спортсмен]:

«Я скучаю по забегам, постоянно общаюсь с заграничными друзьями и бегаю вместе с кем-нибудь на улице».

Кенийские спортсмены снова тренируются после трёх месяцев карантина. Среди них – Тимоти Черуйот. В прошлом году он стал чемпионом мира в забеге на 1500 метров. Сейчас снова рвётся в бой.

Тимоти и другие атлеты тренируются в спортивном клубе Ронгай на окраине Найроби. Чемпион готовится уже в августе выступить на соревнованиях Бриллиантовой лиги.

[Тимоти Черуйот, спортсмен]:

«Я собираюсь попасть туда и соревноваться. Рассчитываю хотя бы повторить личный рекорд».

Впрочем, будущее всех спортивных состязаний пока очень неопределённое.

[Бернард Оума, тренер]:

«Сейчас пять мероприятий отложены, но, возможно, они всё же пройдут. Также высока вероятность того, что их отменят. 2020 год – это просто выживание».

Ну а Тимоти нашёл и положительные стороны в карантине. Он провёл много времени с семьёй, а также подлечил официально незарегистрированную травму.

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