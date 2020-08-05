«Я скучаю по забегам»: чемпион мира из Кении ждёт соревнований
Кенийские спортсмены снова тренируются после трёх месяцев карантина. Среди них – Тимоти Черуйот. В прошлом году..
Дата загрузки: 2020-08-05
[Тимоти Черуйот, спортсмен]:
«Я скучаю по забегам, постоянно общаюсь с заграничными друзьями и бегаю вместе с кем-нибудь на улице».
Тимоти и другие атлеты тренируются в спортивном клубе Ронгай на окраине Найроби. Чемпион готовится уже в августе выступить на соревнованиях Бриллиантовой лиги.
[Тимоти Черуйот, спортсмен]:
«Я собираюсь попасть туда и соревноваться. Рассчитываю хотя бы повторить личный рекорд».
Впрочем, будущее всех спортивных состязаний пока очень неопределённое.
[Бернард Оума, тренер]:
«Сейчас пять мероприятий отложены, но, возможно, они всё же пройдут. Также высока вероятность того, что их отменят. 2020 год – это просто выживание».
Ну а Тимоти нашёл и положительные стороны в карантине. Он провёл много времени с семьёй, а также подлечил официально незарегистрированную травму.
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