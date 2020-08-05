Телеканал NTD

«Я скучаю по забегам»: чемпион мира из Кении ждёт соревнований

«Я скучаю по забегам»: чемпион мира из Кении ждёт соревнований

Кенийские спортсмены снова тренируются после трёх месяцев карантина. Среди них – Тимоти Черуйот. В прошлом году..

Дата загрузки: 2020-08-05

Кенийские спортсмены снова тренируются после трёх месяцев карантина. Среди них – Тимоти Черуйот. В прошлом году он стал чемпионом мира в забеге на 1500 метров. Сейчас снова рвётся в бой.

[Тимоти Черуйот, спортсмен]:
«Я скучаю по забегам, постоянно общаюсь с заграничными друзьями и бегаю вместе с кем-нибудь на улице».

Тимоти и другие атлеты тренируются в спортивном клубе Ронгай на окраине Найроби. Чемпион готовится уже в августе выступить на соревнованиях Бриллиантовой лиги.

[Тимоти Черуйот, спортсмен]:
«Я собираюсь попасть туда и соревноваться. Рассчитываю хотя бы повторить личный рекорд».

Впрочем, будущее всех спортивных состязаний пока очень неопределённое.

[Бернард Оума, тренер]:
«Сейчас пять мероприятий отложены, но, возможно, они всё же пройдут. Также высока вероятность того, что их отменят. 2020 год – это просто выживание».

Ну а Тимоти нашёл и положительные стороны в карантине. Он провёл много времени с семьёй, а также подлечил официально незарегистрированную травму.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне