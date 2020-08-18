Велосипедисты на электробайках покорили швейцарские Альпы

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии проходит четырёхдневный фестиваль электрических велосипедов. Сюда съехались любители и профессионалы..

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии проходит четырёхдневный фестиваль электрических велосипедов. Сюда съехались любители и профессионалы разных уровней.

В рамках фестиваля организованы гонки на 44 и 100 километров. Десятки спортсменов покоряют горные трассы среди альпийских вершин. Во время стокилометрового заезда велосипедисты поднялись на высоту 3000 метров над уровнем моря.

В гонках на 44 километра первые места заняли Шона Карнеджи и Вериен Блейз. На стокилометровой дистанции среди женщин победила Мари Пьер Дюфрен, а среди мужчин на первое место вырвался Реми Абсалон.

Также во время фестиваля прошли соревнования Bosch E-MTB Challenge. В заезде на 35 километров поучаствовали и профессионалы, и любители.

Фестиваль электрических велосипедов в Вербье проходит во второй раз. Во время мероприятия можно протестировать новые модели электробайков и узнать об их технических характеристиках у профессионалов.

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