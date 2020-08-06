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Монумент в виде олимпийских колец временно убрали из Токийского залива

Монумент в виде олимпийских колец временно убрали из Токийского залива

В Японии из Токийского залива отбуксировали плавучий монумент в виде олимпийских колец. Он пробыл здесь семь..

Дата загрузки: 2020-08-06

В Японии из Токийского залива отбуксировали плавучий монумент в виде олимпийских колец. Он пробыл здесь семь месяцев и теперь нуждается в косметическом ремонте. Монумент вернут на место в декабре.

[Атсуси Янасимидзу, сотрудник администрации Токио]:
«Немного печально, что следующие четыре месяца монумента здесь не будет. Но есть и положительная сторона. Мы очистим памятник от грязи и проверим безопасность конструкции».

На изготовление гигантского монумента потребовалось пять месяцев. Его высота превышает 15 метров, а ширина достигает почти 33 метров. Плавучий памятник должен был находиться в заливе до конца Олимпийских игр.

В марте Олипиаду-2020 перенесли на следующий год, поскольку мир охватила пандемия коронавируса. Начало соревнований запланировано на 23 июля. В Играх будут участвовать более 12 тысяч спортсменов из 200 стран.

Организаторы Олимпиады пока не уверены, смогут ли провести Игры, поскольку коронавирус продолжает распространяться.
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