Нигерия стоит на пороге продовольственного кризиса

Птицевод Ипполит Адигве кормит тех немногих кур, которые у него остались. Нехватка кукурузы в Нигерии удвоила..

[Ипполит Адигве, птицевод]:

«Если так будет продолжаться, то грянет настоящая катастрофа».

Птицевод Ипполит Адигве кормит тех немногих кур, которые у него остались. Нехватка кукурузы в Нигерии удвоила цены на птичий корм. Это один из нескольких факторов, из-за которых в Нигерии вот-вот начнётся продовольственный кризис.

Ферма Адигве находится в столице Абудже. Он был вынужден продать около 2000 кур, оставив всего 300. Теперь и их нечем кормить.

Чтобы восполнить дефицит кукурузы, власти Нигерии в прошлом месяце предоставили 30 тысяч тонн этого продукта из собственных запасов.

В стране ожидается и нехватка риса – основной потребляемой здесь зерновой культуры.

Недавние наводнения уничтожили 90% из двух миллионов тонн урожая риса в штате Кебби, который должны были собрать этой осенью. Это около пятой части всего объёма риса, выращенного в Нигерии в прошлом году. И уровень воды продолжает подниматься.

Продавцы риса готовятся делать запасы.

[Эзикель Аньянву, торговец рисом]:

«Я собираюсь хранить рис до тех пор, пока его не станет больше. Знаю, что это произойдёт скоро».

К значительному росту цен на рис привело и закрытие границ из-за пандемии – ограничения помешали весеннему посевному сезону.

[Кабир Ибрахим, глава Ассоциации всех фермеров Нигерии]:

«Угроза нехватки продовольствия реальна, и влияние на продовольственную систему будет колоссальным».

За пять лет у власти президент Нигерии Мухаммаду Бухари стремился сократить объёмы импорта, в основном – сельхозпродукции, чтобы стимулировать отечественное производство. Несколько дней назад, даже после резкого скачка цен на продукты питания, он приказал центробанку прекратить выдачу иностранной валюты для закупки продовольствия и удобрений.

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