Кустарная добыча золота в Таиланде процветает, несмотря на пандемию

Воды тайской реки Сайбури уносят с собой желтоватый грунт с берегов. А то, что остаётся внутри..

Воды тайской реки Сайбури уносят с собой желтоватый грунт с берегов. А то, что остаётся внутри деревянного блюда, может прокормить всю семью этой женщины.

Добытчики золота в тайской провинции Наратхиват в период пандемии стали зарабатывать намного больше, поскольку цены на этот драгоценный металл выросли примерно на четверть.

[Суниса Срисуванно, домохозяйка]:

«Бизнес добычи золота процветает. Особенно во время COVID-19 он стал нашей основной работой».

При этом другие сферы экономики наоборот в упадке. Как считают в Центробанке Таиланда, в 2020 году ВВП страны сократился на 6,6%.

[Суниса Срисуванно, домохозяйка]:

«Каждый день по-разному. Иногда добываем очень мало, иногда много. Зависит от удачи. Когда добываем мало, то продолжаем искать. Мы продаём золото каждые два-три дня, зарабатываем 10-16 долларов, в зависимости от того, сколько найдём».

Название района – Золотая гора – не случайно. Металл здесь добывают уже очень давно. Одновременно здесь были популярны такие развлечения, как катание на байдарках, пешие прогулки и наблюдение за дикой природой. Однако с началом эпидемии туристические группы приезжать перестали.

[Вари Бантакит, местная жительница]:

«Наша община была вынуждена отменить экскурсии. Пришлось отказаться от туризма, на котором мы зарабатывали, и начать добывать золото».

Для добычи часто используют просто лопату, пластиковую бутылку и блюдо. Этим занимаются в основном женщины, поскольку мужчины обычно собирают дрова в окрестных лесах.

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