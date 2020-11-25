В США зарегистрировали самую высокую недельную смертность от COVID с августа

В США недельная смертность от COVID-19 выросла до рекордного показателя с августа. Прирост составил 32%. В..

В США недельная смертность от COVID-19 выросла до рекордного показателя с августа. Прирост составил 32%. В среднем это по 1500 человек в день.

При этом число новых случаев инфицирования за неделю увеличилось на 13%. Это около 168 тысяч человек в день.

Страна пытается сдержать вторую волну пандемии. В преддверии Дня благодарения не менее 23 штатов ввели новые ограничения. При этом о режиме самоизоляции объявил только штат Нью-Мексико. На прошлой неделе там прирост новых случаев составил 90%. Это самый высокий показатель по стране.

За Нью-Мексико следует Виргиния с приростом в 62%, а также Аризона, где больных стало больше на 50%.

А наиболее пострадавшим от пандемии штатом считается Северная Дакота. Там больше всего заболевших из расчёта на душу населения. Так, с начала эпидемии там выявили 73 400 инфицированных. Это более 9,5% населения штата. С 14 ноября здесь обязательно ношение масок.

При этом 14 американских штатов пока не вводили такого правила.

Во время первой волны COVID активнее распространялся в больших городах. Теперь же он охватывает сельскую местность. Больницы жалуются, что мест в палатах интенсивной терапии не хватает, а врачам и медсёстрам приходится работать сверхурочно.

[Кристи Соурк, старшая медсестра]:

«Нам приходится ухаживать за таким же числом пациентов, которое обычно наблюдается в больших медучреждениях, но работников у нас меньше. Нехватка персонала – это определённо проблема, многие работают дополнительные часы».

В целом по США вторую неделю подряд около 10% тестов показывают положительный результат. При этом в 26 штатах этот показатель значительно выше. Так, в Айове он составил 56%, в Южной Дакоте – 45% и в Айдахо – 40%.

Всего в стране число выявленных случаев коронавируса приближается к 13 миллионам. Умерших – более 265 тысяч.

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