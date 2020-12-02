ОЭСР: мировая экономика выходит из коронавирусного кризиса

Несмотря на вторую волну коронавируса, которая захлестнула многие страны мира, перспективы для мировой экономики улучшаются. Особенно..

Несмотря на вторую волну коронавируса, которая захлестнула многие страны мира, перспективы для мировой экономики улучшаются. Особенно на фоне новостей о скором выходе вакцины от COVID-19.

В следующем году рост глобальной экономики составит 4,2%, а в 2022-м сократится до 3,7%. Таковы прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития, или ОЭСР. Она представила их в своём очередном отчёте.

[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:«С тех пор как в начале 2020 года грянула пандемия, у нас появилась надежда. Хорошие новости о вакцинах вселили определённый оптимизм и немного развеяли туман неуверенности, окутавший всех нас. Есть надежда, но мы ещё не выбрались из леса. Многие страны в настоящее время противостоят второй волне. Повторное введение ограничительных мер тормозит начавшееся восстановление экономики».

В сентябре ОЭСР прогнозировала, что в этом году спад составит 4,5%. Однако сейчас этот показатель сократился до 4,2%. Это хорошие новости, но экономисты говорят, что спад всё равно большой.

[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:«На первый взгляд, наш прогноз роста мирового ВВП в 2021 году на уровне 4,2% выглядит оптимистичным. Но в этом случае почти все экономики стран ОЭСР к концу 2021 года станут меньшего объёма, чем они были в конце 2019-го. И мы видим, что мировой ВВП к концу 2022 года составит около 7 триллионов долларов США. Это меньше, чем прогнозы до пандемии».

Экономисты призывают страны приложить силы для разработки плана по распределению вакцин.

[Лоуренс Бун, главный экономист ОЭСР]:«Разработка вакцин продвигается быстрее, чем ожидалось, и это потрясающая новость. Регуляторным органам необходимо очень эффективно заполнить пробелы и нормализовать ситуацию. То есть им нужно улучшить системы общественного здравоохранения и спланировать распределение вакцин».

Что касается экономики США, после спада в 3,7% в этом году в следующем она вырастет на 3,2%, а в 2022 – на 3,5%. Прогноз в сентябре был ниже.

В зоне евро в этом году спад составит 7,5%, поскольку многие страны закончат год с двойной рецессией на фоне повторного введения карантинных мер. В следующем году прогнозируют рост на уровне 3,6%.

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