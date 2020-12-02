ОЭСР: мировая экономика выходит из коронавирусного кризиса
Несмотря на вторую волну коронавируса, которая захлестнула многие страны мира, перспективы для мировой экономики улучшаются. Особенно..
Дата загрузки: 2020-12-02
В следующем году рост глобальной экономики составит 4,2%, а в 2022-м сократится до 3,7%. Таковы прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития, или ОЭСР. Она представила их в своём очередном отчёте.[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:
«С тех пор как в начале 2020 года грянула пандемия, у нас появилась надежда. Хорошие новости о вакцинах вселили определённый оптимизм и немного развеяли туман неуверенности, окутавший всех нас. Есть надежда, но мы ещё не выбрались из леса. Многие страны в настоящее время противостоят второй волне. Повторное введение ограничительных мер тормозит начавшееся восстановление экономики».
В сентябре ОЭСР прогнозировала, что в этом году спад составит 4,5%. Однако сейчас этот показатель сократился до 4,2%. Это хорошие новости, но экономисты говорят, что спад всё равно большой.[Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР]:
«На первый взгляд, наш прогноз роста мирового ВВП в 2021 году на уровне 4,2% выглядит оптимистичным. Но в этом случае почти все экономики стран ОЭСР к концу 2021 года станут меньшего объёма, чем они были в конце 2019-го. И мы видим, что мировой ВВП к концу 2022 года составит около 7 триллионов долларов США. Это меньше, чем прогнозы до пандемии».
Экономисты призывают страны приложить силы для разработки плана по распределению вакцин.[Лоуренс Бун, главный экономист ОЭСР]:
«Разработка вакцин продвигается быстрее, чем ожидалось, и это потрясающая новость. Регуляторным органам необходимо очень эффективно заполнить пробелы и нормализовать ситуацию. То есть им нужно улучшить системы общественного здравоохранения и спланировать распределение вакцин».
Что касается экономики США, после спада в 3,7% в этом году в следующем она вырастет на 3,2%, а в 2022 – на 3,5%. Прогноз в сентябре был ниже.
В зоне евро в этом году спад составит 7,5%, поскольку многие страны закончат год с двойной рецессией на фоне повторного введения карантинных мер. В следующем году прогнозируют рост на уровне 3,6%.
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