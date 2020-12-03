Рождество во время пандемии: Испания запрещает поездки, но ослабляет некоторые ограничения

Испанское правительство и региональные власти договорились о карантинных мерах в дни рождественских и новогодних праздников. Некоторые..

[Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании]:

«Соглашение заключено исчерпывающее, оно оговаривает, как нам вести себя в праздничные дни. Резюмирую одной фразой. На Рождество мы остаёмся дома. Мы должны избегать необязательных поездок и праздновать дома».

Испанское правительство и региональные власти договорились о карантинных мерах в дни рождественских и новогодних праздников. Некоторые ограничения немного ослабили. В то же время поездки без веской причины между автономными сообществами будут запрещены.

Испанцы смогут собираться на праздники семьями не более десяти человек, включая детей. Сейчас правила допускают собрания до шести человек. Также с 24 по 31 декабря комендантский час будет начинаться не в 11 вечера, а в половину второго ночи.

Поездки без важной причины между регионами запретят с 23 декабря по 6 января. При этом можно будет поехать на праздники к членам семьи.

[жительница Мадрида]:

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить здоровье. Если это означает не садиться за праздничный стол вместе, значит, так и надо делать». [житель Мадрида]:

«Я хочу побыть с детьми. Я уже дедушка. Мои внуки могут заразить меня, но я говорю: видимо, пришло моё время умирать. Если все начинают думать о плохом и только о плохом, то разве так можно жить?» [жительница Мадрида]:

«Праздники пройдут в тишине, будет мало людей, но мы надеемся на более оживлённые торжества в следующем году».

Между тем Канарские и Балеарские острова разрабатывают собственный комплекс карантинных мер, поскольку им нужно поддерживать туристическую индустрию.

В Испании выявлено более одного миллиона 600 тысяч случаев COVID-19, свыше 45 тысяч человек умерли. С начала ноября эпидемия идёт на спад, но уровень заболеваемости ещё высокий. Власти призывают граждан сохранять осторожность.

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