Рождество во время пандемии: Испания запрещает поездки, но ослабляет некоторые ограничения
Испанское правительство и региональные власти договорились о карантинных мерах в дни рождественских и новогодних праздников. Некоторые..
Дата загрузки: 2020-12-03
[Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании]:
«Соглашение заключено исчерпывающее, оно оговаривает, как нам вести себя в праздничные дни. Резюмирую одной фразой. На Рождество мы остаёмся дома. Мы должны избегать необязательных поездок и праздновать дома».
Испанцы смогут собираться на праздники семьями не более десяти человек, включая детей. Сейчас правила допускают собрания до шести человек. Также с 24 по 31 декабря комендантский час будет начинаться не в 11 вечера, а в половину второго ночи.
Поездки без важной причины между регионами запретят с 23 декабря по 6 января. При этом можно будет поехать на праздники к членам семьи.
[жительница Мадрида]:
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить здоровье. Если это означает не садиться за праздничный стол вместе, значит, так и надо делать».
[житель Мадрида]:
«Я хочу побыть с детьми. Я уже дедушка. Мои внуки могут заразить меня, но я говорю: видимо, пришло моё время умирать. Если все начинают думать о плохом и только о плохом, то разве так можно жить?»
[жительница Мадрида]:
«Праздники пройдут в тишине, будет мало людей, но мы надеемся на более оживлённые торжества в следующем году».
Между тем Канарские и Балеарские острова разрабатывают собственный комплекс карантинных мер, поскольку им нужно поддерживать туристическую индустрию.
В Испании выявлено более одного миллиона 600 тысяч случаев COVID-19, свыше 45 тысяч человек умерли. С начала ноября эпидемия идёт на спад, но уровень заболеваемости ещё высокий. Власти призывают граждан сохранять осторожность.
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