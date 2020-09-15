Лесные пожары в США: 35 погибших

В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон продолжают борьбу с лесными пожарами, которые охватили уже миллион..

В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон продолжают борьбу с лесными пожарами, которые охватили уже миллион 600 тысяч гектаров территории. Погибло не менее 35 человек. В Орегоне 22 человека числятся пропавшими без вести.

Кое-где огонь почти полностью сдержали. Например, на севере Калифорнии. Там более 90% очагов возгораний уже потушено. При этом пламя уничтожило более 34 тысяч гектаров леса.

Целые городки превратились в пепелища. Уничтожены тысячи коммерческих и жилых строений, десятки тысяч повреждены.

[Кейт Браун, губернатор штата Орегон]:

«Наши команды пожарных говорят, что в ближайшие дни, к концу недели станет прохладнее. И это будет очень кстати. Мы очень благодарны за оказанную помощь, а также благодарны командам, которые прибывают со всей страны и из Канады».

Между тем, в понедельник президент Дональд Трамп вручил кресты «За лётные боевые заслуги» семерым членам Национальной гвардии Калифорнии. Они помогли спасти более 200 человек, которые оказались в огненной ловушке.

Трамп сказал, что члены экипажа отправились в очень опасную миссию 5 сентября в условиях сильного ветра. При этом военных предупреждали, что они рискуют жизнью.

[Дональд Трамп, президент США]:

«После напряжённых десяти часов они завершили миссию и спасли 242 человека. Мы гордимся ими. Это удивительная история».

В целом в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния зарегистрированы десятки очагов возгорания. Пожары начались в августе после сильных гроз с молниями.

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