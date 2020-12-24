Рецессии, спады и кризисы: каким был 2020 год для мировой экономики В 2020 году мировая экономика пережила масштабный спад из-за пандемии коронавируса. Однако начало было многообещающим. В.. Дата загрузки: 2020-12-24

В 2020 году мировая экономика пережила масштабный спад из-за пандемии коронавируса.

Однако начало было многообещающим. В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров. И на юбилейном 50-м экономическом форуме в Давосе многие выражали надежду, что это станет стимулом для роста мировой экономики.

Однако затем грянула пандемия. И уже в августе президент Дональд Трамп отказался от проведения переговоров с китайской стороной, обвинив Пекин в распространении вируса по всему миру.

В целом пандемия больно ударила по многим сферам, включая авиаперевозки, гостиничный и курортный бизнес, туризм, экспорт и многое другое. Тысячи компаний были вынуждены закрыться, десятки тысяч человек остались без работы.

Особенно сильно спад ощутили во втором квартале, когда почти весь мир был на карантине. Так, Германия погрузилась в худшую рецессию со времён Второй мировой. ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%. Австралия погрузилась в первую рецессию за 30 лет. В Японии рецессия случилась впервые за 4,5 года, а в середине августа ВВП страны упал до рекордно низких показателей за 40 лет.

Инфляция в Аргентине ещё в начале года была самой высокой за 28 лет. А осенью почти половина жителей страны оказалась за чертой бедности.

В Венесуэле резко выросли цены на продукты питания. Там впервые за 20 лет подорожал бензин, а объёмы нефтедобычи сократились до 80-летнего минимума. На Кубе из-за дефицита люди перешли на бартер.

Из-за пандемии страны-члены ОПЕК и государства-партнёры, возглавляемые Россией, в середине марта утвердили рекордное сокращение добычи нефти – крупнейшее в истории. За этим последовало историческое падение цен на нефть. Трейдеры доплачивали покупателям, лишь бы сбыть продукцию.

Какие же меры принимали, чтобы справиться с кризисом?

В конце марта и конце апреля в США утвердили два пакета финансовой помощи пострадавшим от пандемии. Объём первого составил два триллиона долларов, второго – 484 миллиарда.

В ЕС обсуждения продолжались дольше. Пакет помощи удалось утвердить лишь летом. Его объём составил 750 миллиардов евро. При этом ещё в апреле ЕС пообещал 20 миллиардов евро в качестве финансовой поддержки бедным и развивающимся странам, пострадавшим от пандемии.

В середине апреля «Большая двадцатка» также заморозила долговые выплаты для беднейших стран, чтобы помочь им справиться с кризисом.

И напоследок о позитивных прогнозах. В сентябре Организация экономического сотрудничества и развития сказала, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось. А в октябре Международный валютный фонд сообщил, что спад мировой экономики будет не таким катастрофическим.