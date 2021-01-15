На Западе стали есть меньше шоколада, африканцы боятся кризиса

Жители США и Европы стали есть меньше шоколада. А удар ощутили за тысячи километров оттуда, в..

Жители США и Европы стали есть меньше шоколада. А удар ощутили за тысячи километров оттуда, в Кот-д’Ивуаре. Эта западноафриканская страна – крупный производитель ключевого ингредиента для шоколада – какао-бобов.

Сейчас непроданные запасы накапливаются. Их объёмы, по некоторым оценкам, уже достигают 100 тысяч тонн.

Цена за килограмм составляет около доллара 82 центов. Этот фермер опасается, что покупатели просто не заинтересуются его предложением.

[фермер из Кот-д’Ивуара]:

«Я боюсь, что моё какао останется у меня на руках».

Какао в Кот-д’Ивуаре покупают такие компании, как Mars, Hershey и Barry Callebaut. Однако недавно заказчики в Европе и США попросили отложить поставки.

Продавцы говорят, что это лишает африканцев средств к существованию.

[Альфред Яо, продавец шоколада]:

«Это сказывается негативно. Позавчера мы видели, что школьники слоняются по улицам. Их родители не нашли покупателей на своё какао, поэтому у них не было денег, чтобы отправить детей в школы».

Запасы какао-бобов скапливаются и в морских портах. Теперь регулирующие органы пытаются ограничить поступления со стороны производителей.

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