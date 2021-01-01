В Швейцарии уровень смертности от коронавируса – один из самых высоких в мире

На площади в швейцарском городе Цюрих пылают более 800 свечей. Каждая – в память об умершем..

[Симон Герен, юрист и организатор CoronaZero]:

«Наша цель – создать площадку для скорби. Здесь горит свеча за каждого человека, который умер от коронавируса в кантоне Цюрих. 886 свечей».

На площади в швейцарском городе Цюрих пылают более 800 свечей. Каждая – в память об умершем от коронавируса. Акцию проводят активисты организации CoronaZero.

На днях эксперты заявили, что текущий уровень смертности от коронавируса в Швейцарии – один из самых высоких в мире. В целом с начала пандемии в стране выявили более 450 тысяч заражённых, это более 5% населения.

Ранее в декабре активисты зажгли около 4800 свечей – по числу умерших от ковида швейцарцев на то время. Сейчас жертв вируса – уже более 7600.

[Симон Герен, юрист и организатор CoronaZero]:

«Мы просим правительство, чтобы оно, наконец, сделало всё, что в его силах, чтобы остановить эти смерти. Уровень смертности в Швейцарии сейчас – один из самых высоких в мире. При том, что это одна из богатейших стран. У нас есть все ресурсы, чтобы это остановить – научные, технологические и финансовые».

В Швейцарии уже обнаружили и выявленный недавно в Великобритании и ЮАР новый штамм коронавируса, который распространяется намного быстрее обычного. При этом в среду правительство решило не вводить новых карантинных ограничений.

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