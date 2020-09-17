Самый длинный автомобильный тоннель открыли в Гималаях

В Гималаях открывают самый длинный в мире автомобильный тоннель на высоте более трёх тысяч метров над..

В Гималаях открывают самый длинный в мире автомобильный тоннель на высоте более трёх тысяч метров над уровнем моря. Его протяжённость – чуть больше девяти километров. Он свяжет город Манали с легендарной долиной Ладакх.

Раньше единственной дорогой здесь был перевал Ротанг – одна из самых опасных дорог в мире. Из-за снежных лавин и оползней пользоваться ею могли только летом.

[К.П. Пурушотаман, главный инженер]:

«Мы сократили маршрут между Манали и Лехом на 46 километров. Экономия времени составляет около четырёх часов, это много. Тоннель сохраняет транспортную доступность в любую погоду круглый год, иначе местные жители так и оставались бы отрезанными от цивилизации каждую зиму. Здесь даже в случае чрезвычайной ситуации эвакуация с помощью вертолета крайне проблематична из-за плохой погоды».

На создание тоннеля ушло 10 лет. Он оборудован противопожарным системами и камерами видеонаблюдения через каждые 60 метров. А через каждые 500 метров расставлены телефоны аварийной службы. По всей длине маршрута работает вентиляция, очищающая воздух.

[Парикшит Мехра, директор проекта тоннеля]:

«Тоннель Атал – самый длинный в мире на высоте более 3 тысяч метров. Тут есть тоннель эвакуационного выхода, где мы сейчас стоим. Сверху пролегает вентиляционная шахта, внизу – дренажная система. Итак, здесь четыре уровня, что в общем составляет диаметр 13,5 метров. Такого не делали нигде в мире».

Назвали тоннель в честь бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, который стал инициатором его строительства в 1999 году.

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