«Ледяной храм» в Швейцарских Альпах привлекает десятки посетителей

Ледяная пещера, которая каждый год формируется на леднике в Швейцарских Альпах, в этом году оказалась особенно..

Ледяная пещера, которая каждый год формируется на леднике в Швейцарских Альпах, в этом году оказалась особенно живописной. Фотографы и туристы, которые уже успели в ней побывать, окрестили её ледяным храмом.

Полость образована огромным массивом льда. Она пять метров в высоту и приблизительно 20 метров в длину.

[Бернар Тшаннен, глава компании Glacier 3000 Lift]:

«Мы находимся в природной ледяной пещере, которая была создана озером, появившимся летом в результате таяния ледника. Озеро находилось сверху. Затем внезапно в августе-сентябре оно исчезло. Пещера образовалась после того, как вода в озере стала убывать».

Вода приходит и уходит из-за так называемого сифонного явления, которое возникает при разнице давления.

[Бернар Тшаннен, глава компании Glacier 3000 Lift]:

«Мы впервые официально открываем пещеру. В прошлые годы, в прошлые три-четыре года она тоже была, но другой, с более крутым спуском. А в этом году она выглядит как ледовый храм. Она действительно прекрасна».

Добраться до пещеры можно пешком. От подъёмника сюда около 15 минут. А отправляется он от горнолыжного курорта Ле Диабльре.

[Брис Розе, посетитель из Швейцарии]:

«Очень впечатляет. Эта пещера необыкновенная. Стоя снизу, можно только гадать, какая громада находится вверху. Прекрасно». [Хелен Тромп, посетительница из Голландии]:

«Потрясающе. Нет, это слово не очень подходит. Я никогда ничего подобного не видела, это просто нереально, волшебно. Могу только порекомендовать всем на это посмотреть».

Впрочем, местные власти отмечают, что прогулка по такой пещере может быть опасной, поэтому отправляться туда гости могут лишь на свой страх и риск.

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