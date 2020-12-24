Автомобильный мир в 2020 году: пандемия не остановила дебютов

В 2020 году мировой парк автомобилей исправно пополняли новые и усовершенствованные модели, несмотря на повсеместный карантин..

В 2020 году мировой парк автомобилей исправно пополняли новые и усовершенствованные модели, несмотря на повсеместный карантин и отмены автосалонов.

На выставке CES в Лас-Вегасе состоялась премьера немецкого концепт-кара Mercedes Vision AVTR. Футуристический автомобиль помогла разработать команда режиссёра Джеймса Кэмерона. Облик и идея навеяны фильмом «Аватар».

[Ола Келлениус, председатель совета директоров Mercedes-Benz]:

«Представьте себе автомобиль, который даёт совершенно новые ощущения, сочетая в себе философию внутреннего и внешнего дизайна, который соединяет пассажиров с окружающей средой».

В этом году Mercedes-Benz также представил обновлённый E-класс. Дебютантов сразу трое – седан, универсал и его приподнятая версия.

Производитель электроники Sony подготовил настоящий сюрприз в виде электрического концепт-кара Vision-S. В салоне есть несколько дисплеев, предусмотрено постоянное подключение к Интернету, а также установлена аудиосистема с объёмным звучанием. Снаружи и внутри прототипа находятся 33 датчика.

Баварская компания BMW представила электрический седан i4 Concept. Он оснащён электромотором мощностью 530 лошадиных сил. В нём не использовано редкоземельных металлов. Максимальная скорость превышает 200 километров в час. Запас хода – 600 километров.

А японская Toyota Mirai второго поколения без дозаправки может проехать 650 километров. Водородный гибридный автомобиль на топливных элементах обрёл более благородную внешность.

В Иокогаме дебютировал другой японский автомобиль – Nissan Ariya. Это первый электрический кроссовер компании. В зависимости от модификации, запас хода на одном заряде составляет от 430 до 610 километров. Электромобиль оснащён системой ProPilot 2.0.

[Макото Утида, глава компании Nissan]:

«Ariya – это наша новая глава, новое лицо, новый язык».

Ну а французский бренд Citroеn предложил новый взгляд на поездки по городу. Он представил серийную модель двухместного электромобиля Ami. Его длина – менее двух с половиной метров, ширина – метр 39 сантиметров, высота – чуть более полутора метров.

Немецкая инженерная компания Bosch создала виртуальный солнечный козырёк для автомобилей. Он защищает глаза от слепящих лучей, сохраняя максимальный обзор.

Разнообразие в мир машин внесли не только крупные компании, но и обычные люди. Так, индийский изобретатель сделал машину в виде коронавируса. Она ездила по Хайдарабаду, предупреждая людей об опасности болезни.

А россиянин из Пермского края построил кабриолет на основе автомобиля-мотоколяски. Вдохновением стал Ford Model T, известный как «Жестяная Лиззи».

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