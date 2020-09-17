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В ресторанах Южной Кореи обслуживают роботы

В ресторанах Южной Кореи обслуживают роботы

В этом бургер-ресторане в Сеуле практически нет официантов. Обслуживание клиентов автоматизировано. Посетители сами делают заказ и..

Дата загрузки: 2020-09-17

В этом бургер-ресторане в Сеуле практически нет официантов. Обслуживание клиентов автоматизировано. Посетители сами делают заказ и сами его получают.

[Пэ Ын Ён, менеджер зала]:
«Когда клиент делает заказ, автоматизированной кулинарной машине поступает сигнал подогревать булочки. Потом наши сотрудники кладут в них начинку и делают ​​гамбургер, заворачивают его и передают роботу-официанту. Клиент может забрать еду без какого-либо прямого контакта с персоналом».

Такая система позволяет многим посетителям кафе почувствовать себя более защищёнными.

[посетитель]:
«Такое я видел только в новостях. Вживую этих роботов я встречаю впервые. Они действительно потрясающие и милые».

Другие заведения в Сеуле также используют машины с искусственным интеллектом для обслуживания клиентов. Например, в этом ресторане робот исправно маневрирует между столиками. Причём может обслуживать до четырёх одновременно.

[Ли Ён Чин, представитель компании-разработчика]:
«Социальное дистанцирование уже стало нормой на фоне коронавируса. А этот робот обслуживает клиентов в соответствии с этой нормой. Он может перемещаться по любому залу благодаря функции автономного вождения».

В Сеуле новых случаев коронавируса становится меньше. В связи с этим власти ослабили правила социального дистанцирования.

Теперь можно посидеть в кафе и сходить в спортзал. Кроме того, рестораны теперь могут работать и после девяти вечера. Однако посетители по-прежнему должны соблюдать дистанцию между собой и надевать маски.
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