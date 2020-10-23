В Дубае запустили самый большой в мире фонтан

В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Это подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. Называется фонтан..

В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Это подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса.

Называется фонтан «Пальма». Находится на воде у искусственного острова Палм-Джумейра.

[Гейл Сангстер, директор по активам]:

«Он занимает 1300 квадратных метров. <…> Примечательно, что у нас здесь 128 супер-пушек, которые выбрасывают воду на высоту до 105 метров. Ещё одна милая особенность фонтана «Пальма» – он разноцветный».

Красочный запуск новой достопримечательности транслировали в режиме реального времени на весь мир. Фонтан подсвечивают три тысячи светодиодных огней. Подсветка струй воды изменяется не только по цвету, но и по её интенсивности.

Пальму первенства «Пальма» забрала у так называемого Фонтана радуги в Южной Корее.

[Гейл Сангстер, директор по активам]:

«Это ещё один вклад в туристическую отрасль, которая сейчас начинает восстанавливаться после ситуации с ковидом. Но это также чудесная достопримечательность для местных жителей и их родственников и друзей, приезжающих из других стран».

«Пальма» – пока единственный цветной фонтан в Дубае. Он будет работать круглый год.

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