81-летний альпинист готовится покорить Гималаи в память о жертвах COVID-19

Испанец Карлос Сория – легенда альпинизма. Сейчас ему 81 год, но он мечтает покорить ещё два..

[Карлос Сория, 81-летний альпинист]:

«Всем моим сверстникам, кто не устоял в этой ужасной пандемии. Я посвящаю это им. Хочу вознести на вершину цветы и почтить их память».

Испанец Карлос Сория – легенда альпинизма. Сейчас ему 81 год, но он мечтает покорить ещё два гималайских «восьмитысячника». Так он официально станет старейшим альпинистом, побывавшим на 14 высочайших пиках планеты.

Единственное, что сдерживает Карлоса – закрытые границы. По плану путешествие должно было начаться в марте. Новая точка отсчёта – будущая весна. Его ждут сразу два высочайших пика: непальская Дхаулагири и тибетская Шишабангма. К тому времени Карлосу будет 82 года.

Он пережил войну, поэтому для него ожидание – не самое тяжкое испытание.

[Карлос Сория, 81-летний альпинист]:

«В детстве послевоенный период был хуже, хотя конечно, этот вирус гораздо опасней. Но тогда почти не было еды, по крайней мере, в нашей семье <…> Кто мог подумать, что у этого голодающего ребёнка, которого тянуло в горы, будет возможность благодаря своему упорству и любви к горам увидеть весь мир?»

На карантине Карлос не сидит без дела. Пробегает по несколько километров по крутым предгорьям и без устали тренируется в ледолазании на самодельном скалодроме во дворе своего дома. Ещё спит в барокамере, имитирующей атмосферные условия на высоте 5000 метров над уровнем моря.

[Карлос Сория, 81-летний альпинист]:

«Я зарабатывал на жизнь обивщиком мебели, но родился, без сомнения, альпинистом. С детства меня влекли не только горы, но и реки, ручьи и природа в целом. Не могу жить без гор и природы».

Карлос Сория увлёкся альпинизмом в 14 лет. Свой первый «восьмитысячник» покорил 30 лет назад. Бывал и на Эльбрусе. На самую высокую гору Европы Карлос поднимался в 1968 году, тогда впервые побывав в России.

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