В Польше открыли самый глубокий в мире бассейн

Это дайверское погружение – не совсем обычное. Спортсмены впервые ныряют в самый глубокий бассейн в мире...

Это дайверское погружение – не совсем обычное. Спортсмены впервые ныряют в самый глубокий бассейн в мире. Такой открыли в польском городке Мщонув недалеко от Варшавы.

Самая глубокая точка – 45,5 метра. Это больше, чем в предыдущем рекордсмене – бассейне в итальянском городе Монтегротто-Терме. Он глубиной 42 метра.

Глубина в основной части польского бассейна – 20 метров, благодаря чему он подходит для дайверов любого уровня подготовки. Самая глубокая область в 45 метров окружена бетонной трубой.

Бассейн вмещает 8000 кубических метров воды. Это в 27 раз больше, чем классический плавательный бассейн длиной 25 метров.

Внутри также есть подводный смотровой туннель, который позволяет наблюдать за погружениями.

Этот спортивный бассейн не подпадает под объекты, которые должны быть закрыты в условиях коронавирусных ограничений в Польше, поэтому ждёт всех желающих.

Впрочем, самым глубоким в мире ему оставаться недолго. В английском городе Колчестер уже строят бассейн глубиной 50 метров.

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