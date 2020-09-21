Рейс для скучающих по самолётам: тайваньцам предлагают обзорные полёты

В Международном аэропорту Таоюань 120 пассажиров проходят регистрацию на «рейс в никуда». Это обзорный полёт над..

[пассажирка]:

«Думаю, это будет очень интересно. Из-за пандемии мы можем совершить только придуманное путешествие. Я уже слышала о таких поездках раньше. В этот раз запланирован полёт к острову Чеджудо, поэтому я захотела полететь». [пассажирка]:

«Мне кажется, что я уже очень давно не была за границей. Так что это мероприятие особенное. Выгодная сделка».

В Международном аэропорту Таоюань 120 пассажиров проходят регистрацию на «рейс в никуда». Это обзорный полёт над корейским островом Чеджудо. Его организовала местная авиакомпания. Так она хочет поддержать пилотов и тех, кто привык часто бывать за границей, но теперь сидит дома из-за пандемии.

После регистрации пассажирам предлагают нарядиться в традиционную корейскую одежду и сфотографироваться. Вместе с ними позируют и сотрудники авиакомпании. Для фотосессии подготовили плакат с надписью «Южная Корея скучает по вам». Кроме того, среди пассажиров разыгрывают специальные призы.

По данным Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний, во время пандемии международные полёты сократились на 97,5%. Многие люди скучают по заграничным перелётам. Некоторые авиакомпании, в том числе тайваньские и японские, организуют обзорные рейсы.

Тайваньский авиалайнер с пассажирами, снизив высоту, пролетел над Чеджудо, а потом вернулся в аэропорт. Корейский остров известен тёплым климатом, красивыми ландшафтами и пляжами. Обычно он привлекает миллионы отдыхающих в год.

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